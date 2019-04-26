Следователи устанавливают обстоятельства убийства в Воложинском районе

Источник материала: Единство

Ночью 14 апреля 2019 года поступило сообщение о возгорании дома в д. Шелевщина Воложинского района. В результате тушения пожара сотрудниками РОЧС было обнаружено тело 65-летнего хозяина.

Проведенными следователем с участием эксперта осмотром места происшествия, исследованием обстановки, комплексом проверочных мероприятий и процессуальных действий получены данные, свидетельствующие о том, что в отношении мужчины совершены противоправные действия.

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что потерпевшему были нанесены ножевые ранения, а затем совершен поджог его дома. В настоящий момент устанавливается, был ли мужчина жив на момент пожара.

С целью раскрытия преступления правоохранителями проверялось несколько версий и в результате установлена личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 35-летний житель из соседней деревни.

В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан в Дзержинском районе.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные и процессуальные действия. Следователи установили, что убийство произошло в результате ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков.

В ходе осмотров обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе предполагаемое орудие преступления – нож. Назначены судебно-медицинские, биолого-генетические и иные экспертизы, производство которых осуществляется ГКСЭ.

Дальнейшим расследованием уголовного дела занимаются следователи областного аппарата УСК по Минской области.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног