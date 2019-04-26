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Следователи устанавливают обстоятельства убийства в Воложинском районе

27.04.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Ночью 14 апреля 2019 года поступило сообщение о возгорании дома в д. Шелевщина Воложинского района. В результате тушения пожара сотрудниками РОЧС было обнаружено тело 65-летнего хозяина.

         Проведенными следователем с участием эксперта осмотром места происшествия, исследованием обстановки, комплексом проверочных мероприятий и процессуальных действий получены данные, свидетельствующие о том, что в отношении мужчины совершены противоправные действия.

         В ходе первоначальных следственных действий установлено, что потерпевшему были нанесены ножевые ранения, а затем совершен поджог его дома. В настоящий момент устанавливается, был ли мужчина жив на момент пожара.

         С целью раскрытия преступления правоохранителями проверялось несколько версий и в результате установлена личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 35-летний житель из соседней деревни.

В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан в Дзержинском районе.

В настоящее время с задержанным проводятся следственные и процессуальные действия. Следователи установили, что убийство произошло в результате ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков.

В ходе осмотров обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе предполагаемое орудие преступления – нож. Назначены судебно-медицинские, биолого-генетические и иные экспертизы, производство которых осуществляется ГКСЭ.

Дальнейшим расследованием уголовного дела занимаются следователи областного аппарата УСК по Минской области.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
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Воложинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом (п.5 ч. 2 ст. 139 Уголовного...
 
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