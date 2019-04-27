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В Чечерском районе в одной деревне сгорело сразу три дома

27.04.2019 23:01 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чечерском районе загорелся дом, затем огонь перекинулся на соседние постройки. В результате пожар лишил крова сразу три семьи. Подробности сообщили в МЧС.


Инцидент произошел днем 26 апреля в деревне Болсуны. В результате пожара огнем уничтожены три жилых дома, хозяйственные постройки.


Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

 
 
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В Чечерском районе загорелся дом и огонь перекинулся на соседние постройки. В результате пожар лишил крова сразу три семьи.
 
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