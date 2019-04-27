В Чечерском районе в одной деревне сгорело сразу три дома

Источник материала: Tut.by

В Чечерском районе загорелся дом, затем огонь перекинулся на соседние постройки. В результате пожар лишил крова сразу три семьи. Подробности сообщили в МЧС.





Инцидент произошел днем 26 апреля в деревне Болсуны. В результате пожара огнем уничтожены три жилых дома, хозяйственные постройки.





Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.