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В ЮАР сел пассажирский Boeing с горящим двигателем
Источник материала: Tut.by
У пассажирского лайнера, направлявшегося в Хараре, вскоре после взлета начали вырываться языки пламени из двигателя. Самолету пришлось вернуться в аэропорт.
Лайнер Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe экстренно приземлился в аэропорту Тамбо в Южно-Африканской Республике. Во время полета у самолета загорелся один из двигателей, сообщает
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У пассажирского лайнера, направлявшегося в Хараре, вскоре после взлета начали вырываться языки пламени из двигателя. Самолету пришлось вернуться в аэропорт.
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