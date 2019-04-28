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В ЮАР сел пассажирский Boeing с горящим двигателем

29.04.2019 06:23 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У пассажирского лайнера, направлявшегося в Хараре, вскоре после взлета начали вырываться языки пламени из двигателя. Самолету пришлось вернуться в аэропорт.

Лайнер Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe экстренно приземлился в аэропорту Тамбо в Южно-Африканской Республике. Во время полета у самолета загорелся один из двигателей, сообщает The South African.

Видео с лайнером было опубликовано в аккаунте Twitter PigSpotter. На записи видно, как из одного из двигателей вырываются языки пламени.

Рейс UM642 направлялся в столицу Зимбабве город Хараре. Представитель аэропортовой службы ЮАР ACSA сообщил, что посадка не оказалась аварийной. «На борту был небольшой пожар, но он был ликвидирован. Инцидент произошел вскоре после взлета», — рассказал он.

iHarare уточняет, что по одной из версий причиной произошедшего стала попавшая в двигатель птица. Пассажиры и экипаж лайнера не пострадали. Самолет через некоторое время вновь вылетел в Хараре и совершшил успешную посадку.

10 марта лайнер Ethiopian Airlians модели Boeing 737 MAX упал через несколько минут после вылета из столицы Эфиопии Аддис-Абебы, погибли все находившиеся на борту 157 человек. До этого, в октябре 2018 года, лайнер этой же модели потерпел крушение в Индонезии.

После крушения в Эфиопии многие страны, в том числе Россия, запретили полеты Boeing 737 MAX над своими территориями, а компания приостановила их поставки клиентам. В конце марта Boeing сообщила, что разработала обновление ПО системы управления полетом MCAS, из-за неисправности в которой могли произойти эти две катастрофы.

 
 
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У пассажирского лайнера, направлявшегося в Хараре, вскоре после взлета начали вырываться языки пламени из двигателя. Самолету пришлось вернуться в аэропорт.
 
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