В Минском районе в водоеме утонул 15-летний подросток

Источник материала: Tut.by

27 апреля в водоеме в поселке Сеница (Минский район) утонул 15-летний подросток, сообщает СК.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Предварительно установлено, что 27 апреля 15-летний подросток со своим 17-летним другом были на берегу Сеницкого водохранилища в Минском районе. Младший пошел искупаться и стал тонуть. Второй пытался его спасти, однако это не удалось.

Подростка без признаков жизни достали из воды спасатели. Сейчас ищут свидетелей трагедии.

По факту гибели подростка проводится проверка.