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В Минском районе в водоеме утонул 15-летний подросток
Источник материала: Tut.by
27 апреля в водоеме в поселке Сеница (Минский район) утонул 15-летний подросток,
Предварительно установлено, что 27 апреля 15-летний подросток со своим 17-летним другом были на берегу Сеницкого водохранилища в Минском районе. Младший пошел искупаться и стал тонуть. Второй пытался его спасти, однако это не удалось.
Подростка без признаков жизни достали из воды спасатели. Сейчас ищут свидетелей трагедии.
По факту гибели подростка проводится проверка.
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Он был вместе с другом, но второй подросток не смог его спасти.
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