ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция ищет мужчину, который сегодня ночью повредил имущество гостиницы "Эрмитаж"

30.04.2019 06:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность мужчины, который 29.04.2019 около 03.00 часов находясь в гостинице "Эрмитаж" по адресу: г. Брест, ул. Чкалова, д. 7, умышленно повредил имущество гостиницы.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65755.php

Милиция ищет мужчину, который сегодня ночью повредил имущество гостиницы "Эрмитаж"

При наличии какой-либо информации о данном гражданине просьба сообщить по телефону 21-17-20, либо 8-029-808-93-40.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65755.php

Милиция ищет мужчину, который сегодня ночью повредил имущество гостиницы "Эрмитаж"


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65755.php

Милиция ищет мужчину, который сегодня ночью повредил имущество гостиницы "Эрмитаж"

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность мужчины, который 29.04.2019 около 03.00 часов находясь в гостинице "Эрмитаж" по адресу: г. Брест,...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Рогачеве велосипедист разбился насмерть, упав с невысокого крыльца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика