Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность мужчины, который 29.04.2019 около 03.00 часов находясь в гостинице "Эрмитаж" по адресу: г. Брест, ул. Чкалова, д. 7, умышленно повредил имущество гостиницы.



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При наличии какой-либо информации о данном гражданине просьба сообщить по телефону 21-17-20, либо 8-029-808-93-40.



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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65755.php

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