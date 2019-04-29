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В Украине на Ровенской АЭС из-за пожара трансформатора произошло отключение третьего энергоблока

30.04.2019 06:39 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Возгорание трансформатора на Ровенской АЭС в Украине привело к отключению ее третьего энергоблока, сообащает «Украинская правда».

Трансформатор загорелся в понедельник в 21.07, ликвидировать пожар удалось в 22.05. В тушении огня принимали участие 36 человек и 10 единиц техники.

«По международной шкале событий на атомных объектах INES это событие классифицировано уровнем „ноль“. Радиационное и экологическое состояние не менялось», — сообщил начальник управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петр Кратик.

На данный момент на электростанции продолжают функционировать первый и четвертый энергоблоки. Причины возгорания устанавливаются.

 
 
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Радиационный фон в окрестностях АЭС в норме. На данный момент на электростанции продолжают функционировать первый и четвертый энергоблоки. Причины возгорания...
 
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