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В Украине на Ровенской АЭС из-за пожара трансформатора произошло отключение третьего энергоблока
Источник материала: Tut.by
Возгорание трансформатора на Ровенской АЭС в Украине привело к отключению ее третьего энергоблока, сообащает
Трансформатор загорелся в понедельник в 21.07, ликвидировать пожар удалось в 22.05. В тушении огня принимали участие 36 человек и 10 единиц техники.
«По международной шкале событий на атомных объектах INES это событие классифицировано уровнем „ноль“. Радиационное и экологическое состояние не менялось», — сообщил начальник управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петр Кратик.
На данный момент на электростанции продолжают функционировать первый и четвертый энергоблоки. Причины возгорания устанавливаются.
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Радиационный фон в окрестностях АЭС в норме. На данный момент на электростанции продолжают функционировать первый и четвертый энергоблоки. Причины возгорания...
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