В Украине на Ровенской АЭС из-за пожара трансформатора произошло отключение третьего энергоблока

Источник материала: Tut.by

Возгорание трансформатора на Ровенской АЭС в Украине привело к отключению ее третьего энергоблока, сообащает «Украинская правда» .

Трансформатор загорелся в понедельник в 21.07, ликвидировать пожар удалось в 22.05. В тушении огня принимали участие 36 человек и 10 единиц техники.

«По международной шкале событий на атомных объектах INES это событие классифицировано уровнем „ноль“. Радиационное и экологическое состояние не менялось», — сообщил начальник управления информации и связей с общественностью Ровенской АЭС Петр Кратик.

На данный момент на электростанции продолжают функционировать первый и четвертый энергоблоки. Причины возгорания устанавливаются.