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Витебскую пенсионерку, которую искали 4 месяца, нашли мертвой
Источник материала: Tut.by
Витебскую пенсионерку Ольгу Ивановну Лазаренко (Лущик), которая
«Маму нашли погибшей. 27 апреля в деревне Шуты Бешенковического района люди, приехавшие на дачу, обнаружили ее тело у берега в реке Двина. Об этом сообщила милиция. Одежда на маме — та же, следов насильственной смерти нет», — написала Анна Лазаренко.
Напомним, 63-летняя женщина, инвалид 2-й группы, страдала болезнью Альцгеймера. У нее были проблемы с памятью, она не ориентировалась на улице. Мобильного телефона у пенсионерки с собой не было.
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63-летняя женщина, инвалид 2-й группы, страдала болезнью Альцгеймера.
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