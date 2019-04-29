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Витебскую пенсионерку, которую искали 4 месяца, нашли мертвой

30.04.2019 08:22 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебскую пенсионерку Ольгу Ивановну Лазаренко (Лущик), которая ушла из дома утром 4 января и которую искали милиция и волонтеры, нашли погибшей. Тело женщины обнаружили дачники в Западной Двине в деревне Шуты Бешенковичского района. Об этом сообщила в соцсетях дочь женщины Анна Лазаренко.


«Маму нашли погибшей. 27 апреля в деревне Шуты Бешенковического района люди, приехавшие на дачу, обнаружили ее тело у берега в реке Двина. Об этом сообщила милиция. Одежда на маме — та же, следов насильственной смерти нет», — написала Анна Лазаренко.

Напомним, 63-летняя женщина, инвалид 2-й группы, страдала болезнью Альцгеймера. У нее были проблемы с памятью, она не ориентировалась на улице. Мобильного телефона у пенсионерки с собой не было.

 
 
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63-летняя женщина, инвалид 2-й группы, страдала болезнью Альцгеймера.
 
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