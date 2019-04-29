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В Витебске произошел пожар в сауне кожвендиспансера
Источник материала: Tut.by
Пожар в сауне областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии на улице Богдана Хмельницкого произошел днем 29 апреля,
Загорание произошло в кабинете тепло- и водолечения, расположенном в цокольном этаже здания кожвендиспансера — так по старинке в городе продолжают называть центр дерматовенеролии и косметологии.
На момент ЧП в центре находились 30 человек, 12 из них — пациенты. Никто не пострадал.
Медработник кабинета, где произошел пожар, рассказала, что она находилась на рабочем месте, а пациент — в инфракрасной кабине. Женщина увидела дым, шедший от кабины. Вместе с клиентом они покинули помещение. Медработник сразу же вызвала спасателей.
В кабинете повреждена инфракрасная кабина, закопчены стены, потолок.
Как основная версия пожара рассматривается нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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Загорание произошло в кабинете тепло- и водолечения, расположенном в цокольном этаже двухэтажного здания. На момент ЧП в центре находились 30 человек, 12 из них -...
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