Следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий

Источник материала: Единство

35-летний житель Несвижа подозревается в том, что путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами граждан на общую сумму более 46 тысяч долларов США.

По данным следствия, в период времени с 2015 года по 2018 год мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность, реализуя сантехнику. Пользуясь доверчивостью знакомых предпринимателей, он брал в долг у них денежные средства под различными предлогами, в том числе и на развитие бизнеса. Взятые на себя обязательства не выполнил.

Следствие располагает данными о нескольких фактах мошеннических действий. Кроме выяснения фактических обстоятельств по уголовному делу, следователи устанавливают граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого.

Граждане могут обращаться в Несвижский РОСК по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 30, или сообщить об этом по телефону: 8(01770) 5-94-36.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног