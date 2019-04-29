ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий

30.04.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

35-летний житель Несвижа подозревается в том, что путем злоупотребления доверием завладел денежными средствами граждан на общую сумму более 46 тысяч долларов США.

По данным следствия, в период времени с 2015 года по 2018 год мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность, реализуя сантехнику. Пользуясь доверчивостью знакомых предпринимателей, он брал в долг у них денежные средства под различными предлогами, в том числе и на развитие бизнеса. Взятые на себя обязательства не выполнил.

Следствие располагает данными о нескольких фактах мошеннических действий. Кроме выяснения фактических обстоятельств по уголовному делу, следователи устанавливают граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемого.

Граждане могут обращаться в Несвижский РОСК по адресу: г. Несвиж, ул. Советская, 30, или сообщить об этом по телефону: 8(01770) 5-94-36.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несвижским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса),...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Жителя Полоцка убили и закопали во дворе дома. Задержаны трое подозреваемых - им от 16 до 20 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика