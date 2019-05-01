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Транспортные и территориальные сыщики нашли вора и вернули пропавшие деньги пассажиру поезда Москва – Брест

02.05.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Оперативники и патрульный наряд Брестского ОВД на транспорте во взаимодействии с коллегами из Ивановского РОВД раскрыли по горячим следам хищение крупной суммы иностранной валюты. Преступление было совершено днем 27 апреля в международном поезде сообщением Москва – Брест, сообщили в УИОС МВД Беларуси.

Транспортные и территориальные сыщики нашли вора и вернули пропавшие деньги пассажиру поезда Москва – Брест
О пропаже 124 тыс. российских рублей 42-летний житель Столина заявил сотрудникам ППСМ на железнодорожной станции Пинск. Пассажир рассказал, что валюту получил за строительные работы в Российской Федерации, однако перед выходом из вагона деньги пропали.

– Патрульные выяснили, что в купе потерпевший ехал с двумя товарищами, которые покинули состав вместе с ним, а также с одним незнакомцем. Для установления личности приметы последнего были переданы сыщикам – сначала Брестского ОВД на транспорте, а затем и Ивановского РОВД, – рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Именно в райцентре пассажирский состав делал следующую остановку. На станции Янов-Полесский оперативники встретили предполагаемого подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Иваново, у которого в пакете были найдены пропавшие деньги.

Со слов злоумышленника, он уже несколько лет проживает в России. На родину решил съездить, чтобы проведать родственников. В поезде познакомился с потерпевшим и его товарищами. Общение с ними сопровождалось спиртным. В какой-то момент на виду у всех гастарбайтер переложил заработок из одежды в сумку. А когда компания в очередной раз вышла из купе «на перекур», собутыльник украл валюту.

Сейчас подозреваемый задержан и водворен в ИВС. В его отношении возбуждено уголовное дело по ст.205 УК Беларуси (кража). Все деньги правоохранители вернули владельцу.

В Брестском ОВДТ отметили, что преступление удалось раскрыть благодаря оперативному поступлению информации от заявителя и слаженному взаимодействию сотрудников территориальной и транспортной милиции.

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