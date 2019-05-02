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В Бресте студент-первокурсник выпал с пятого этажа общежития
Источник материала: Tut.by
В Бресте студент одного из вузов выпал из окна, сообщают
Происшествие случилось вечером первого мая. По информации следствия, 17-летний студент первого курса выпал из окна пятого этажа общежития. В данный момент с травмами разной степени тяжести он в больнице.
«По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — сказал Иванюк.
По его словам, предварительно, «признаков совершения противоправных действий в отношении студента не установлено».
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Проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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