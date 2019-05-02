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В Бресте студент-первокурсник выпал с пятого этажа общежития

03.05.2019 11:35 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте студент одного из вузов выпал из окна, сообщают Naviny.by со ссылкой на официального представителя регионального управления СК Дмитрия Иванюка.

Происшествие случилось вечером первого мая. По информации следствия, 17-летний студент первого курса выпал из окна пятого этажа общежития. В данный момент с травмами разной степени тяжести он в больнице.

«По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», — сказал Иванюк.

По его словам, предварительно, «признаков совершения противоправных действий в отношении студента не установлено».

 
Теги: Брест
 
 
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Проводится проверка. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
 
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