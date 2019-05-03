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Во Флориде Boeing-737 со 136 пассажирами на борту оказался в реке
Источник материала: Tut.by
Cамолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту оказался в реке близ города Джексонвилл в штате Флорида. Об этом в субботу сообщило агентство
Шериф Джексонвилла распространил фото приводнившегося самолета Boeing 737 и сообщил, что все пассажиры живы. Эту информацию подвтердил мэр города Ленни Керри в своем
По предварительным данным, на борту самолета находились 136 человек, включая семь членов экипажа, все они живы. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке.
В данный момент на месте происшествия работают медики, спасатели и полиция.
(Будет дополнено)
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Шериф Джексонвилла распространил фото приводнившегося самолета Boeing 737 и сообщил, что все пассажиры живы.
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