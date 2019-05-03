Во Флориде Boeing-737 со 136 пассажирами на борту оказался в реке

Источник материала: Tut.by

Cамолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту оказался в реке близ города Джексонвилл в штате Флорида. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters .

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS — Jax Sheriff’s Office (@JSOPIO) 4 мая 2019 г.

Шериф Джексонвилла распространил фото приводнившегося самолета Boeing 737 и сообщил, что все пассажиры живы. Эту информацию подвтердил мэр города Ленни Керри в своем Twitter .

По предварительным данным, на борту самолета находились 136 человек, включая семь членов экипажа, все они живы. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке.

В данный момент на месте происшествия работают медики, спасатели и полиция.

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