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Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Венесуэле
Источник материала: Tut.by
Военный вертолет, на борту находилось семь человек, потерпел крушение в субботу в Венесуэле. Об этом
По его словам, ведутся поисковые работы.
Как сообщает газета
Как отмечает издание, среди погибших — майор Алексис Алехандро Авила Герреро, капитан Карлос Рамирес Давила, майор Хасинто Ренгифо Родригес, подполковник Томас Ортега Валеро, капитан Сезар Баррето, капитан Фелипе Амайя и подполковник Жозе Баманчо, командир Жозе Бетанкур, Жозе Бетанкур.
Сведений о причинах авиакатастрофы обнародовано не было, официального подтверждения информации о гибели военнослужащих пока не поступало.
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Военный вертолет, на борту находилось семь человек, потерпел крушение в субботу в Венесуэле.
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