Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Венесуэле

Источник материала: Tut.by

Военный вертолет, на борту находилось семь человек, потерпел крушение в субботу в Венесуэле. Об этом сообщил в своем Twitter мэр муниципалитета Эль-Атильо в штате Миранда Элиас Сайе.

По его словам, ведутся поисковые работы.

Как сообщает газета El Nacional , инцидент произошел возле вертолетной площадки в районе Орипото. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы.

Как отмечает издание, среди погибших — майор Алексис Алехандро Авила Герреро, капитан Карлос Рамирес Давила, майор Хасинто Ренгифо Родригес, подполковник Томас Ортега Валеро, капитан Сезар Баррето, капитан Фелипе Амайя и подполковник Жозе Баманчо, командир Жозе Бетанкур, Жозе Бетанкур.

Сведений о причинах авиакатастрофы обнародовано не было, официального подтверждения информации о гибели военнослужащих пока не поступало.