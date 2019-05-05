|
Пункт пропуска «Кузница» приостановил работу из-за бомбы времен ВОВ
Источник материала: Tut.by
В пункте пропуска «Кузница» на границе Беларуси и Польши обнаружена бомба времен ВОВ. Об этом
Бомбу обнаружили при проведении работ по реконструкции пункта пропуска.
«В связи с этим в пункт пропуска вызваны польские экстренные службы, а также прекращено оформление в обоих направлениях», — пишут представители ГПК.
О возобновлении работы пункта пропуска «Кузница» представители ведомства обещают сообщить дополнительно.
«Кузница» — пункт пропуска на польской стороне, встречный пункт на территории Беларуси — «Брузги». На момент написания заметки на нем скопилось более 190 легковых и более 130 грузовых автомобилей на выезд из Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бомбу обнаружили при проведении работ по реконструкции пункта пропуска.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)