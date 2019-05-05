Пункт пропуска «Кузница» приостановил работу из-за бомбы времен ВОВ

Источник материала: Tut.by

В пункте пропуска «Кузница» на границе Беларуси и Польши обнаружена бомба времен ВОВ. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси со ссылкой на информацию польской стороны.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Бомбу обнаружили при проведении работ по реконструкции пункта пропуска.

«В связи с этим в пункт пропуска вызваны польские экстренные службы, а также прекращено оформление в обоих направлениях», — пишут представители ГПК.

О возобновлении работы пункта пропуска «Кузница» представители ведомства обещают сообщить дополнительно.

«Кузница» — пункт пропуска на польской стороне, встречный пункт на территории Беларуси — «Брузги». На момент написания заметки на нем скопилось более 190 легковых и более 130 грузовых автомобилей на выезд из Беларуси.