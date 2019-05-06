﻿ В результате пожара в аг. Именин мужчина получил ожоги 20% тела. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В результате пожара в аг. Именин мужчина получил ожоги 20% тела

07.05.2019 — ЧП | Драгічынскі веснік  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Драгічынскі веснік

Сегодня в 5.53 в Дрогичинский РОЧС поступило сообщение о госпитализации мужчины с ожогами 1-2 степени 20% тела. Пожар произошел в квартире, расположенной на 1-м этаже двухэтажного дома в аг. Именин. Квартиросъемщик, 21-летний мужчина, самостоятельно потушил пожар, однако получил серьезные травмы и был госпитализирован в Дрогичинскую ЦРБ. Огонь повредил внутреннюю отделку комнаты и имущество, находящееся в ней. Рассматриваемая спасателями причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Оксана КУЦЕНКО

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в 5.53 в Дрогичинский РОЧС поступило сообщение о госпитализации мужчины с ожогами 1-2 степени 20% тела. Пожар произошел в квартире, расположенной на...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пункт пропуска «Кузница» приостановил работу из-за бомбы времен ВОВ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
07.05.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Ивьевский край
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • пальто классическое мужское в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика