В результате пожара в аг. Именин мужчина получил ожоги 20% тела

Источник материала: Драгічынскі веснік

Сегодня в 5.53 в Дрогичинский РОЧС поступило сообщение о госпитализации мужчины с ожогами 1-2 степени 20% тела. Пожар произошел в квартире, расположенной на 1-м этаже двухэтажного дома в аг. Именин. Квартиросъемщик, 21-летний мужчина, самостоятельно потушил пожар, однако получил серьезные травмы и был госпитализирован в Дрогичинскую ЦРБ. Огонь повредил внутреннюю отделку комнаты и имущество, находящееся в ней. Рассматриваемая спасателями причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Оксана КУЦЕНКО