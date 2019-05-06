В Вороновском районе от ножевого ранения скончался 24-летний парень

Источник материала: Вороновская газета





Ночью в оперативно-дежурную службу Вороновского РОВД поступило сообщение из районной больницы о том, что в одной из местных деревень от ножевого ранения скончался местный житель 1994-го года рождения.

На место немедленно выбыли правоохранители. Предварительно установлено, что смерти молодого человека предшествовал конфликт, возникший во время совместного распития алкогольных напитков компанией знакомых. Ссора произошла с одним из собутыльников на почве ревности к девушке из этой же компании. Погибший и подозреваемый вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. У последнего с собой был нож. Вскоре на улицу вышли и другие участники компании. Кто-то из них вызвал истекающему кровью молодому человеку скорую помощь. Реанимационные мероприятия результата не дали.

По статье “убийство” возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и сознается в содеянном. В отношении него проводятся следственные действия. Оба молодых человека ранее судимы за совершение краж и нигде не работают.

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