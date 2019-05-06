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В Вороновском районе от ножевого ранения скончался 24-летний парень

07.05.2019 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе от ножевого ранения скончался 24-летний парень

Ночью в оперативно-дежурную службу Вороновского РОВД поступило сообщение из районной больницы о том, что в одной из местных деревень от ножевого ранения скончался местный житель 1994-го года рождения. 

На место немедленно выбыли правоохранители. Предварительно установлено, что смерти молодого человека предшествовал конфликт, возникший во время совместного распития алкогольных напитков компанией знакомых. Ссора произошла с одним из собутыльников на почве ревности к девушке из этой же компании. Погибший и подозреваемый вышли на улицу, чтобы выяснить отношения. У последнего с собой был нож. Вскоре на улицу вышли и другие участники компании. Кто-то из них вызвал истекающему кровью молодому человеку скорую помощь. Реанимационные мероприятия результата не дали. 

По статье “убийство” возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и сознается в содеянном. В отношении него проводятся следственные действия. Оба молодых человека ранее судимы за совершение краж и нигде не работают. 

https://grodnonews.by/

 
 
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Ночью в оперативно-дежурную службу Вороновского РОВД поступило сообщение из районной больницы о том, что в одной из местных деревень от ножевого ранения скончался...
 
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