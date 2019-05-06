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В Бресте в районе гипера Корона горел строительный вагончик

07.05.2019 21:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

К месту происшествия прибыли силы МЧС. Горение происходит на не парковке магазина, а за ним, все автомобили спасателей заезжают с ул. Советской Конституции. Также к месту происшествия следуют медики.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65988.php

В Бресте в районе гипера Корона горел строительный вагончик

По предварительной информации - горит строительный вагончик, при этом есть угроза для транспортных средств, находящихся рядом.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65988.php

В Бресте в районе гипера Корона горел строительный вагончик

Сразу после прибытия спасателям удалось распространение огня локализовать, а затем и ликвидировать возгорание.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65988.php

В Бресте в районе гипера Корона горел строительный вагончик

По предварительной информации - пострадавших нет.

 
 
Ссылка на источник 84
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  К месту происшествия прибыли силы МЧС. Горение происходит на не парковке магазина, а за ним, все автомобили спасателей заезжают с ул. Советской Конституции. Также...
 
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