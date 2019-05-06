В Бресте в районе гипера Корона горел строительный вагончик

Источник материала: Виртуальный Брест

К месту происшествия прибыли силы МЧС . Горение происходит на не парковке магазина, а за ним, все автомобили спасателей заезжают с ул. Советской Конституции. Также к месту происшествия следуют медики.



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По предварительной информации - горит строительный вагончик, при этом есть угроза для транспортных средств, находящихся рядом.



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Сразу после прибытия спасателям удалось распространение огня локализовать, а затем и ликвидировать возгорание.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65988.php

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По предварительной информации - пострадавших нет.