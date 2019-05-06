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В Бресте в районе гипера Корона горел строительный вагончик
07.05.2019 21:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
К месту происшествия прибыли силы
По предварительной информации - горит строительный вагончик, при этом есть угроза для транспортных средств, находящихся рядом.
Сразу после прибытия спасателям удалось распространение огня локализовать, а затем и ликвидировать возгорание.
По предварительной информации - пострадавших нет.
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