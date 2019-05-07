За отказ дать денег на проезд борисовчанин забрал у пенсионера телефон

Источник материала: Единство

В тот день пенсионер до позднего вечера находился на кладбище: наводил порядок на могилах своих родственников. И так как уже было достаточно темно, да и район не самый благополучный, возвращаться домой мужчина решил на общественном транспорте.

Придя на остановку, пенсионер сразу же заприметил шумную компанию из трех мужчин. И чтобы не привлекать к себе внимание, борисовчанин стал в сторонке в ожидании своего транспорта. Но незамеченным пенсионер так и не остался: его окликнул один из незнакомцев и попросил закурить, на что потерпевший ответил согласием и передал тому сигарету. Закурив, мужчина потребовал дать ему денежные средства, якобы на проезд. Однако уже на данное предложение пенсионер ответил категорическим отказом. Разозлившись, злоумышленник схватил за карман куртки и вытащил оттуда мобильный телефон, и скрылся. Телефон мужчина сразу же отключил, а симкарту выбросил.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого — 34-летнего неработающего местного жителя. Похищенный телефон изъят.

Стоит отметить, что раскрытию преступления способствовали записи камер видеонаблюдения ближайшего магазина, где подозреваемый вместе со своими друзьями попали в объектив незадолго до совершенного преступления.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов мужчина попадал не единожды, в основном за преступления корыстной направленности. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь.