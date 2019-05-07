ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За отказ дать денег на проезд борисовчанин забрал у пенсионера телефон

08.05.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

 

В тот день пенсионер до позднего вечера находился на кладбище: наводил порядок на могилах своих родственников. И так как уже было достаточно темно, да и район не самый благополучный, возвращаться домой мужчина решил на общественном транспорте.

Придя на остановку, пенсионер сразу же заприметил шумную компанию из трех мужчин. И чтобы не привлекать к себе внимание, борисовчанин стал в сторонке в ожидании своего транспорта. Но незамеченным пенсионер так и не остался: его окликнул один из незнакомцев и попросил закурить, на что потерпевший ответил согласием и передал тому сигарету. Закурив, мужчина потребовал дать ему денежные средства, якобы на проезд. Однако уже на данное предложение пенсионер ответил категорическим отказом. Разозлившись, злоумышленник схватил за карман куртки  и вытащил оттуда мобильный телефон, и скрылся. Телефон мужчина сразу же  отключил, а симкарту выбросил.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого — 34-летнего неработающего местного жителя. Похищенный телефон изъят.

Стоит отметить, что раскрытию преступления способствовали записи камер видеонаблюдения ближайшего магазина, где подозреваемый вместе со своими друзьями попали в объектив  незадолго до совершенного преступления.

Ранее в поле зрения правоохранительных органов мужчина попадал не единожды,  в основном за преступления корыстной направленности. Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

https://minobl.mvd.gov.by/ru/news/300

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На днях в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД поступило заявление от 60-летнего мужчины о совершенном в отношении него грабеже. На остановке...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика