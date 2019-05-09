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О результатах проверки по факту дорожно-транспортного происшествия.

10.05.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Водитель ООО «ФрендшипГрупп» 1 февраля 2019 года около 07 часов 20 минут, управляя седельным тягачом «Scania R 114» в составе автопоезда с полуприцепом «Koegel SVKT 24», двигаясь в г. Минске по внутреннему кольцу Минской кольцевой автодороги со стороны пр. Партизанский в направлении ул. Ташкентская, проезжая 13-ый км указанной автодороги, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении погрузчиком «SHANTUI SL30W».

После столкновения погрузчик «SHANTUI SL30W» столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Мазда Премаси. В результате погрузчик «SНANTUI SL30W» и автомобиль «Мазда Премаси» совершили столкновение с разделительным ограждением, переместились на проезжую часть встречного направления, где столкнулись с двигавшимися во встречном направлении автомобилями «Citroen Picasso» и «Opel Meriva».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Мазда Премаси» и пассажир указанного автомобиля скончались на месте происшествия; пассажиру указанного автомобиля причинены телесные повреждения, с которыми он доставлен в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», где от полученных травм скончался.

В ходе внеплановой проверки ООО «ФрендшипГрупп», сотрудниками филиала Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области выявлены следующие нарушения:

Ответственный за организацию и выполнение автомобильных перевозок не прошел специальную подготовку в установленном порядке, в нарушение п.3 требований постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 971 «Об установлении требований к лицам, ответственным за организацию и выполнение автомобильных перевозок, и утверждении Положения о порядке подтверждения профессиональной компетентности лиц, ответственных за организацию и выполнение международных автомобильных перевозок, и выдачи соответствующих свидетельств», а также п. 334 гл. 34 Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета Министров РБ от 30.06.2008 №970.

Автомобиль Скания R114 и полуприцеп Кегель SVKT были допущены к участию в дорожном движении 16 раз, без разрешения на допуск к участию в дорожном движении, в нарушение п.208 Правил дорожного движения, утвержденного Указом Президента РБ от 28.11.2005 №551.

Не проводится контроль технического состояния транспортных средств перед началом работы, что является нарушением п.10 Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте, утв. Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 4 декабря 2008 г. № 180/12.

Допуск к участию в дорожном движении в количестве 16 раз, к управлению седельного тягача Скания R114 и полуприцепа Кегель SVKT лицом, ответственным за прохождение приборного контроля водителей в нарушении п.208 Правил дорожного движения, утвержденного Указом Президента РБ от 28.11.2005 №551.

Не назначены на должности, связанные с обеспечением безопасного выполнения автомобильных перевозок грузов, лица, прошедшие специальную подготовку в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в нарушение абз.2 п.327 гл. 34 Правил автомобильных перевозок грузов, утвержденных постановлением Совета Министров РБ от 30.06.2008 №970.

Не представлены необходимые для проверки документы, а именно документы, подтверждающие право владения (пользования) подвижным составом, документы, подтверждающие заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, сертификаты о прохождении государственного технического осмотра, водительские удостоверения и медицинские справки о состоянии здоровья водителей, графики работ (сменности) водителей, журналы проведения инструктажей по охране труда, а также инструкций водителей, что является нарушением абз. 2 п. 8 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».

По результатам проверки сотрудниками филиала в отношении директора ООО «ФрендшипГрупп» составлено 32 протокола об административном правонарушении в нарушении требований п.208 Правил дорожного движения, утверждённых Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 № 551 (являясь лицом ответственным за техническое состояние транспортных средств, допустил к участию в дорожном движении состав транспортных средств, в отношении которых не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении; являясь лицом ответственным за техническое состояние транспортных средств, допустил к управлению составом транспортного средства, лицо не прошедшее в установленном порядке приборного контроля опьянения перед началом рабочей смены), с привлечением к административной ответственности по ст.18.24 КоАП Республики Беларусь (допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, не имеющего соответствующего разрешения) к штрафу в размере 6 базовых величин, что составляет 153 руб. 00 коп. (сто пятьдесят три) рубля, по ч.1 ст.18.25 КоАП Республики Беларусь (допуск к управлению транспортным средством водителя, не прошедшего в установленном порядке приборного контроля) к штрафу в размере 45 базовых величин, что составляет 1147 руб.50 коп. (одна тысяча сто сорок семь рублей пятьдесят копеек).

Судом Слуцкого района Минской области в апреле вынесено постановление по делу об административном правонарушении в отношении директора ООО «ФрендшипГрупп» с привлечением к административной ответственности по ст.23.16 КоАП Республики Беларусь (не предоставление документов, отчётов и иных материалов) о применении административного взыскания в виде штрафа в размере пяти базовых величин, что составляет 127,50 (сто двадцать семь рублей пятьдесят копеек) в доход местного бюджета.

Как видно из результатов проверки к дорожно-транспортному происшествию с тяжелыми последствиями привели бездействие и безответственное отношение к соблюдению законодательства в области транспортной деятельности руководителей организации.

Заместитель начальника филиала, Олег Якшевич

 
Теги: Минск
 
 
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В соответствии с поручением о назначении проверки Следственным комитетом Республики Беларусь, филиалом Транспортной инспекции по г. Минску и Минской области...
 
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