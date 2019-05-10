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В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут

11.05.2019 06:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что летчик проходил стажировку. Австралийское бюро по безопасности на транспорте (ATSB) провело расследование, в ходе которого выяснилось, что пилот не спал более суток перед полетом, а на завтрак съел только плитку шоколада, запив ее энергетическим напитком. Почувствовав сильную головную боль на высоте 5,5 тысяч футов (1,6 километра), стажер включил автопилот, а после — потерял сознание почти на час. Авиадиспетчерская служба сделала несколько безуспешных попыток связаться с ним. Придя в себя, летчик самостоятельно посадил воздушное судно.

Пилот выполнял одиночный рейс из аэропорта Порт-Огаста в Южной Австралии в Парафилд.

 
 
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Австралийское бюро по безопасности на транспорте (ATSB) провело расследование, в ходе которого выяснилось, что пилот не спал более суток перед полетом, а на завтрак...
 
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