Источник материала: Tut.by

В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что летчик проходил стажировку. Австралийское бюро по безопасности на транспорте (ATSB) провело расследование, в ходе которого выяснилось, что пилот не спал более суток перед полетом, а на завтрак съел только плитку шоколада, запив ее энергетическим напитком. Почувствовав сильную головную боль на высоте 5,5 тысяч футов (1,6 километра), стажер включил автопилот, а после — потерял сознание почти на час. Авиадиспетчерская служба сделала несколько безуспешных попыток связаться с ним. Придя в себя, летчик самостоятельно посадил воздушное судно.

Пилот выполнял одиночный рейс из аэропорта Порт-Огаста в Южной Австралии в Парафилд.