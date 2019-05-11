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Еще три человека получили сроки по делу о пропаже оружия из гарнизона в Барановичах

12.05.2019 10:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уже пять человек услышали приговор по делу о пропаже оружия и боеприпасов в Барановичском гарнизоне. Новые данные приводит пресс-служба суда.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66088.php

Еще три человека получили сроки по делу о пропаже оружия из гарнизона в Барановичах

Раньше было известно о приговоре полковнику и его родственнику. 4 мая их осудили за хранение (а полковника — еще и за покупку) двух пистолетов Макарова, пригодного для стрельбы автомата Калашникова и патронов к ним. Первый получил 4 года, второй — 2 года лишения свободы.

И вот новые данные: в марте были осуждены еще трое человек (причем двое — при погонах). Всех судили по ст. 295 Уголовного кодекса за незаконную покупку, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

1 марта приговор услышал командир отделения охраны роты материально-технического обеспечения из войсковой части 29 969. Старшина-контрактник лишен звания и отправится в колонию усиленного режима на 2,5 года.

13 марта еще один фигурант, старший лейтенант, лишен звания и приговорен к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Наконец, шестой из фигурантов дела 26 марта был приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. О лишении его звания не сообщается, вероятно, он и не являлся военнослужащим.

Напомним, в августе 2018-го было возбуждено уголовное дело о хищении и незаконных действиях с оружием в одной из воинских частей Барановичского гарнизона. По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов похитил оружие и боеприпасы, а потом продавал как самостоятельно, так и через иных лиц. В ноябре сообщалось, что в России задержали одного человека. А всего по делу проходят 20 человек, «которые в той или иной степени причастны к противоправным действиям».

 
 
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  Уже пять человек услышали приговор по делу о пропаже оружия и боеприпасов в Барановичском гарнизоне. Новые данные приводит пресс-служба суда. Раньше было...
 
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