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Еще три человека получили сроки по делу о пропаже оружия из гарнизона в Барановичах
12.05.2019 10:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уже пять человек услышали
Раньше
И вот новые данные: в марте были осуждены еще трое человек (причем двое — при погонах). Всех судили по ст. 295 Уголовного кодекса за незаконную покупку, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.
1 марта приговор услышал командир отделения охраны роты материально-технического обеспечения из войсковой части 29 969. Старшина-контрактник лишен звания и отправится в колонию усиленного режима на 2,5 года.
13 марта еще один фигурант, старший лейтенант, лишен звания и приговорен к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
Наконец, шестой из фигурантов дела 26 марта был приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. О лишении его звания не сообщается, вероятно, он и не являлся военнослужащим.
Напомним, в августе 2018-го
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Уже пять человек услышали приговор по делу о пропаже оружия и боеприпасов в Барановичском гарнизоне. Новые данные приводит пресс-служба суда. Раньше было...
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