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В Ратомке легковушка попала под грузовой поезд. Водителя выбросило из авто, он погиб
Источник материала: Tut.by
На железнодорожном переезде в Ратомке сегодня ночью легковой автомобиль попал под грузовой поезд, сообщает телеграмм-канал «Транспортная Беларусь: Минск». Эту информацию также подтверждают в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Водитель Ford Mondeo при закрытом шлагбауме выехал на железнодорожный переезд и попал под грузовой поезд. Из-за столкновения водителя выбросило из машины, он погиб.
Столкновение легкого автомобиля с грузовым поездом произошло около 4.00.
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Водитель Ford Mondeo при закрытом шлагбауме выехал на железнодорожный переезд и попал под грузовой поезд. Из-за столкновения водителя выбросило из машины, он погиб.
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