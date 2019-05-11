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В Ратомке легковушка попала под грузовой поезд. Водителя выбросило из авто, он погиб

12.05.2019 11:49 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На железнодорожном переезде в Ратомке сегодня ночью легковой автомобиль попал под грузовой поезд, сообщает телеграмм-канал «Транспортная Беларусь: Минск». Эту информацию также подтверждают в УГАИ УВД Минского облисполкома.


Фото: телеграмм-канал «Транспортная Беларусь: Минск

Водитель Ford Mondeo при закрытом шлагбауме выехал на железнодорожный переезд и попал под грузовой поезд. Из-за столкновения водителя выбросило из машины, он погиб.

Столкновение легкого автомобиля с грузовым поездом произошло около 4.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель Ford Mondeo при закрытом шлагбауме выехал на железнодорожный переезд и попал под грузовой поезд. Из-за столкновения водителя выбросило из машины, он погиб.
 
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