В Ратомке легковушка попала под грузовой поезд. Водителя выбросило из авто, он погиб

Источник материала: Tut.by

На железнодорожном переезде в Ратомке сегодня ночью легковой автомобиль попал под грузовой поезд, сообщает телеграмм-канал «Транспортная Беларусь: Минск». Эту информацию также подтверждают в УГАИ УВД Минского облисполкома.



Фото: телеграмм-канал «Транспортная Беларусь: Минск

Водитель Ford Mondeo при закрытом шлагбауме выехал на железнодорожный переезд и попал под грузовой поезд. Из-за столкновения водителя выбросило из машины, он погиб.

Столкновение легкого автомобиля с грузовым поездом произошло около 4.00.