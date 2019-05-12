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В Гомеле трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на 7-м этаже

13.05.2019 — ЧП | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Гомеле трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на 7-м этаже">

В Гомеле следователи устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего мальчика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

В Гомеле трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на 7-м этаже

Трагедия произошла сегодня утром. Мальчик выпал из окна квартиры на 7-м этаже, где проживал с бабушкой и дедушкой.

От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

А 12 мая годовалый малыш выпал из окна второго этажа в Бобруйске. По данным СК, мальчик с кресла залез на подоконник и открыл окно, которое находилось в режиме проветривания. Родители и его старшая сестра в это время были в другой комнате.

Упавшего мальчика обнаружила соседка. В руках малыша была ручка от окна. Ребенка госпитализировали. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным фактам проводятся проверки. Следователи опрашивают родственников, соседей, изучают социально-бытовые условия жизни детей.

В СК призывают родителей не оставлять детей без присмотра, особенно вблизи потенциально опасных объектов: открытых окон, водоемов, стройплощадок и др.
Читать полностью: https://www.belta.by/incident/view/v-gomele-trehletnij-malchik-vypal-iz-okna-kvartiry-na-7-m-etazhe-347087-2019/
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БЕЛТА.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле следователи устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего мальчика, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного...
 
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