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Брестчанин выкопал в огороде снаряд времен войны
13.05.2019 15:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Житель Бреста на своем приусадебном участке выкопал артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.
Мужчина 1989 года рождения вечером 12 мая трудился в огороде во дворе своего дома. Обрабатывая почву, он наткнулся на артиллерийский снаряд, о чем сообщил в
Дважды потребовалась помощь саперов 11 мая жителям Барановичского района. Так, в деревне Торчицы при проведении земляных работ обнаружили снаряд времен войны, в деревне Перховичи - корпус от минометной мины 82 мм. Боеприпасы уничтожила саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.
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Житель Бреста на своем приусадебном участке выкопал артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД...
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