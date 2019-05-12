Брестчанин выкопал в огороде снаряд времен войны

Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Бреста на своем приусадебном участке выкопал артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66128.php

Читать полностью в источнике с фото:





Мужчина 1989 года рождения вечером 12 мая трудился в огороде во дворе своего дома. Обрабатывая почву, он наткнулся на артиллерийский снаряд, о чем сообщил в МЧС , оттуда информацию передали в милицию. Прибывшие на вызов специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5526 боеприпас вывезли и уничтожили.

Дважды потребовалась помощь саперов 11 мая жителям Барановичского района. Так, в деревне Торчицы при проведении земляных работ обнаружили снаряд времен войны, в деревне Перховичи - корпус от минометной мины 82 мм. Боеприпасы уничтожила саперно-пиротехническая группа в/ч 7404.