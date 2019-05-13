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В Лидском районе на территории церкви один мужчина ранил другого ножом
Источник материала: Tut.by
Житель Лидского района ранил ножом мужчину. Все произошло на территории прихода святого Михаила в деревне Нетечь. Потерпевший — 52-летний индивидуальный предприниматель из Слонима, который делал ремонт в одном из зданий около церкви. Возбуждено уголовное дело,
Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Подозреваемый — 33-летний местный житель, который поссорился с индивидуальным предпринимателем из-за того, что тот ему не заплатил за ранее произведенные подозреваемым работы.
Местный житель ранее к уголовной ответственности не привлекался. В момент совершения преступления был трезв.
Сейчас решается вопрос применения к нему меры пресечения.
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Потерпевший - 52-летний индивидуальный предприниматель из Слонима, который делал ремонт в одном из зданий около церкви.
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