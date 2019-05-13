В Лидском районе на территории церкви один мужчина ранил другого ножом

Источник материала: Tut.by

Житель Лидского района ранил ножом мужчину. Все произошло на территории прихода святого Михаила в деревне Нетечь. Потерпевший — 52-летний индивидуальный предприниматель из Слонима, который делал ремонт в одном из зданий около церкви. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК.



Фото: sk.gov.by

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Подозреваемый — 33-летний местный житель, который поссорился с индивидуальным предпринимателем из-за того, что тот ему не заплатил за ранее произведенные подозреваемым работы.

Местный житель ранее к уголовной ответственности не привлекался. В момент совершения преступления был трезв.

Сейчас решается вопрос применения к нему меры пресечения.