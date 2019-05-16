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Опубликованы фото и видео с места обнаружения тела погибшего сотрудника ГАИ (Могилёв)

17.05.2019 06:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст.362 (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Республики Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66263.php

Опубликованы фото и видео с места обнаружения тела погибшего сотрудника ГАИ (Могилёв)

Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции и экспертами работают на месте происшествия с целью установления обстоятельств совершения преступления. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле Председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.

 
 
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  Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст.362 (убийство сотрудника...
 
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