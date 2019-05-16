Опубликованы фото и видео с места обнаружения тела погибшего сотрудника ГАИ (Могилёв)

Источник материала: Виртуальный Брест

Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области по ст.362 (убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Республики Беларусь.



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Следователи совместно с оперативными сотрудниками милиции и экспертами работают на месте происшествия с целью установления обстоятельств совершения преступления. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле Председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.