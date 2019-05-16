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Похищенный в Могилеве гаишник найден убитым. На дорогах страны выставлены блокпосты, ищут «Волгу»
17.05.2019 06:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Могилевской области похищен и спустя какое-то время найден убитым сотрудник ГАИ — 23-летний лейтенант милиции. О ЧП первым
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Весь личный состав милиции Могилевской области поднят по тревоге, в регионе введен план «Сирена», на дорогах всей страны выставлены блокпосты.
Как стало известно TUT.BY из источников, лейтенант найдент убитым под Могилевом.
Офицер дорожно-патрульной службы
Найдено ли оружие — неизвестно.
Согласно ориентировке, гаишника увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стеклами и регистрационными номерами России. Речь идет об автомобиле черного цвета, номера — 67 или 69 регион России.
Внутри могут находиться 3 человека — «предположительно, цыганской либо кавказской национальности».
Как сообщили TUT.BY в полиции Смоленской области, разыскиваемый автомобиль пока не въезжал на территорию России — ориентировки на него переданы всем сотрудникам.
Получить официальный комментарий в могилевском УВД и белорусском МВД нам пока не удалось — сотрудники пресс-служб не отвечают на звонки. СК также пока ничего не комментирует. Мы ждем официальной информации.
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В Могилевской области похищен и спустя какое-то время найден убитым сотрудник ГАИ — 23-летний лейтенант милиции. О ЧП первым сообщил телеграм-канал NEXTA. Источники...
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