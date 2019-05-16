ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Похищенный в Могилеве гаишник найден убитым. На дорогах страны выставлены блокпосты, ищут «Волгу»

17.05.2019 06:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Могилевской области похищен и спустя какое-то время найден убитым сотрудник ГАИ — 23-летний лейтенант милиции. О ЧП первым сообщил телеграм-канал NEXTA. Источники TUT.BY в Могилеве эту информацию подтверждают. В 21.45 о гибели офицера официально заявила представитель МВД в эфире БТ.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66261.php

Похищенный в Могилеве гаишник найден убитым. На дорогах страны выставлены блокпосты, ищут «Волгу»

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Весь личный состав милиции Могилевской области поднят по тревоге, в регионе введен план «Сирена», на дорогах всей страны выставлены блокпосты.

Как стало известно TUT.BY из источников, лейтенант найдент убитым под Могилевом.

Офицер дорожно-патрульной службы ГАИ, лейтенант милиции П. был похищен в Могилеве около 18.30. Как стало известно из расшифровки аудиозаписи ориентировки милиции, гаишник около 18 часов выбыл для разбирательства на ДТП. В 18.27 прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная „волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого он пропал с табельным оружием.

Найдено ли оружие — неизвестно.

Согласно ориентировке, гаишника увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стеклами и регистрационными номерами России. Речь идет об автомобиле черного цвета, номера — 67 или 69 регион России.

Внутри могут находиться 3 человека — «предположительно, цыганской либо кавказской национальности».

Как сообщили TUT.BY в полиции Смоленской области, разыскиваемый автомобиль пока не въезжал на территорию России — ориентировки на него переданы всем сотрудникам.

Получить официальный комментарий в могилевском УВД и белорусском МВД нам пока не удалось — сотрудники пресс-служб не отвечают на звонки. СК также пока ничего не комментирует. Мы ждем официальной информации.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Могилевской области похищен и спустя какое-то время найден убитым сотрудник ГАИ — 23-летний лейтенант милиции. О ЧП первым сообщил телеграм-канал NEXTA. Источники...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мать избавилась от новорождённой дочки, её тело нашли у Мухавца
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика