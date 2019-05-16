Похищенный в Могилеве гаишник найден убитым. На дорогах страны выставлены блокпосты, ищут «Волгу»

Источник материала: Виртуальный Брест

В Могилевской области похищен и спустя какое-то время найден убитым сотрудник ГАИ — 23-летний лейтенант милиции. О ЧП первым сообщил телеграм-канал NEXTA. Источники TUT.BY в Могилеве эту информацию подтверждают. В 21.45 о гибели офицера официально заявила представитель МВД в эфире БТ.



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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Весь личный состав милиции Могилевской области поднят по тревоге, в регионе введен план «Сирена», на дорогах всей страны выставлены блокпосты.

Как стало известно TUT.BY из источников, лейтенант найдент убитым под Могилевом.

Офицер дорожно-патрульной службы ГАИ , лейтенант милиции П. был похищен в Могилеве около 18.30. Как стало известно из расшифровки аудиозаписи ориентировки милиции, гаишник около 18 часов выбыл для разбирательства на ДТП. В 18.27 прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная „волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого он пропал с табельным оружием.

Найдено ли оружие — неизвестно.

Согласно ориентировке, гаишника увезли на легковом автомобиле ГАЗ («Волга») с наглухо тонированными стеклами и регистрационными номерами России. Речь идет об автомобиле черного цвета, номера — 67 или 69 регион России.

Внутри могут находиться 3 человека — «предположительно, цыганской либо кавказской национальности».

Как сообщили TUT.BY в полиции Смоленской области, разыскиваемый автомобиль пока не въезжал на территорию России — ориентировки на него переданы всем сотрудникам.

Получить официальный комментарий в могилевском УВД и белорусском МВД нам пока не удалось — сотрудники пресс-служб не отвечают на звонки. СК также пока ничего не комментирует. Мы ждем официальной информации.