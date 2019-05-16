На страже закона. Шалость «удалась»

Источник материала: Ивьевский край

Некоторые люди любят погулять так, чтобы и окружающим было о чем вспомнить, и журналистам – о чем писать, а иногда и правоохранительным добавить работы.

Расслабление нужно всем, но чаще всего под этим понимают распитие алкоголя. Он делает людей веселее и даже помогает справиться со стрессом. Главное в этом деле не переборщить, но это не всегда получается.

Так в этом году суд Ивьевского района рассмотрел уголовное дело жителя Ивьевского района гражданина Т., совершившего преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 339 «Умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся повреждением чужого имущества (хулиганство)» Уголовного кодекса Республики Беларусь.

8 февраля, изрядно поднабравшись, Т. бросил демонстративный вызов окружающим, показал свою пьяную удаль: нанес несколько ударов руками и локтями по автомобилю «Citroen Xsara», припаркованному на автомобильной стоянке одного из спальных районов города Ивье. «Герою» этого показалось мало и уже через 5 минут он проделал то же самое с другим автомобилем – «Opel Zafira».

Итогом таких действий стали поврежденные наружное зеркало заднего вида и капот у «Citroen», а также наружное зеркало заднего вида, переднее левое крыло и водительская дверь «Opel».

Обвиняемый Т. свою вину признал полностью, чистосердечно раскаялся в содеянном и добровольно возместил ущерб потерпевшим.

Государственный обвинитель Инна Ричардовна Могильницкая прокомментировала, что приговором суда гражданину Т. было назначено наказание в виде штрафа в размере 50-ти базовых величин.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.