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Уголовное дело заведено на брестчанина за истязание девятилетнего сына

17.05.2019 19:00 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратура города Бреста возбудила уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, истязавшего своего сына-школьника, сообщила БЕЛТА помощник прокурора города Елена Шерко.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66285.php

Уголовное дело заведено на брестчанина за истязание девятилетнего сына

Будучи пьяным, в один из дней марта мужчина начал предъявлять девятилетнему сыну претензии по поводу невыученных уроков. Бил его руками по голове, когда ребенок упал - ногами. В общей сложности отец нанес мальчику не менее 17 ударов по различным частям тела. Вернувшись домой и увидев эту ситуацию, мать не стала обращаться в милицию. На следующий день телесные повреждения заметила тетя школьника, о чем сообщила правоохранителям.

Во время проверки мать отказалась привлекать мужа к ответственности за истязание ребенка. После этого в апреле мужчина еще трижды применял насилие к сыну.

"Для защиты законных интересов и прав несовершеннолетнего ребенка, который находится в зависимом положении от отца, прокуратурой города принято решение о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.154 УК. Оно направлено для проведения предварительного расследования в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета", - отметила Елена Шерко.

 
Теги: Брест
 
 
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  Прокуратура города Бреста возбудила уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, истязавшего своего сына-школьника, сообщила БЕЛТА помощник прокурора города...
 
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