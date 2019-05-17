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В Вильнюсе погибла студентка ЕГУ

18.05.2019 15:20 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 мая в результате несчастного случая в Вильнюсе погибла студентка 2 курса Виктория Гринкевич, сообщает Европейский гуманитарный университет.

Трагедия произошла около часа ночи в субботу. Девушке было 19 лет. По предварительным данным, это гражданка Беларуси, которая училась в Литве и жила в студенческом общежитии, сообщает Delfi.

В полиции сообщили, девушка выпала с балкона на 10-м этаже. Очевидцы рассказали, что это не было самоубийством. По данным СМИ, девушка зачем-то пыталась забраться на край балкона, потеряла равновесие и упала.

Когда на место происшествия приехали врачи, девушка была еще жива. Полчаса врачи боролись за ее жизнь, но тщетно. Вильнюсский комиссариат полиции занимается расследованием обстоятельств произошедшей трагедии.

 
 
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По предварительным данным, это гражданка Беларуси, которая училась в Литве и жила в студенческом общежитии
 
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