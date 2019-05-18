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Лунинчанин скончался в райотделе милиции

19.05.2019 13:38 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сюда его доставили за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии. Родственники утверждают, что мужчина скончался от нанесённых побоев.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66320.php

Лунинчанин скончался в райотделе милиции

Читатели сообщили:

«О погибшем известно, что ему было 40 лет, а звали его Александр Богдан. Родственники покойного утверждают, что милиционеры избили Александра до смерти. Так ли это на самом деле - будет разбираться судебно-медицинская экспертиза, для проведения которой тело повезли в Пинск. Проводится служебная проверка».

Как мы выяснили, пьяный мужчина сидел на скамейке возле почты. Прохожие сообщили об этом в милицию. Его доставили в отдел. Здесь, прямо в фойе, ему стало плохо. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть.

Зам.начальника Лунинецкого РОВД Александр Яковец, к которому обратилось Медиа-Полесье за комментарием, рассказать о произошедшем отказался.

Проверку по факту смерти проводит райотдел Следственого комитета. Начальник РОСК Андрей Лукашевич сообщил: мужчине стало плохо на фоне алкоголя, смерть не носит насильственный характер, есть видеозапись с камер видеонаблюдения, как ему стало плохо, когда он сидел на диване в фойе. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Мужчина многократно судим, состоял на учёте у нарколога, нигде не работал.

 
 
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  Сюда его доставили за нахождение в общественном месте в нетрезвом состоянии. Родственники утверждают, что мужчина скончался от нанесённых побоев. Читатели...
 
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