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Основная версия — суицид. СК сделало заявление по делу об убийстве инспектора ГАИ в Могилеве

20.05.2019 12:56 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 мая СК выступил с официальным заявлением по делу об убийстве инспектора ГАИ в Могилеве. Напомним, 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича неизвестные застрелили 16 мая. 18 мая инспектора похоронили.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66336.php

Основная версия — суицид. СК сделало заявление по делу об убийстве инспектора ГАИ в Могилеве

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам представителей СК, версия о похищении неизвестными на черной «Волге» не подтвердилась.

Основная версия произошедшего — суицид.

Следствием установлено, что около 11 утра 16 мая лейтенант Потапович покупал в магазине дрова, лопату и жидкость для розжига. Это же было найдено около тела. На месте происшествия был обнаружен так же табельный пистолет милиционера.

Его руки действительно были закованы в наручники, однако следствие пришло к выводу, что он мог сделать это сам, так же положение рук позволяло самостоятельно произвести выстрел в голову.

Никаких следов борьбы или насилия, кроме огнестрельного ранения, на теле Потаповича не обнаружено.

Что произошло

Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции, появилось вечером 16 мая. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66336.php

Основная версия — суицид. СК сделало заявление по делу об убийстве инспектора ГАИ в Могилеве

Фото: МВД

Однако через несколько часов тело лейтенанта нашли в паре километров от Могилева в лесу с огнестрельным ранением в голову. Машину, на которой его увезли, и убийц молодого человека все еще разыскивают. И ориентировка уже другая.

Внимание!

По данным следствия, около 18 часов 16 мая погибший милиционер находился около железнодорожного переезда в районе улиц Вокзальной и Первомайской Могилева напротив здания Облпотребсоюза, где сел в неустановленный автомобиль.

Всех, кто обладает значимой информацией в этой связи, просят сообщить об этом следствию по телефонам: 8 (017) 389-50-02, 8 (0222) 23-05-00.

Вчера Следственный комитет рассказал о том, что было сделано за сутки после убийства сотрудника ГАИ: табельное оружие нашли, лейтенант погиб после выстрела в голову, версия о похищении на черном авто проверяется, но не является приоритетной. В качестве подозреваемых пока никто не задержан.

По первоначальной версии, сотрудника в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Потому в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, — рассказывали TUT.BY местные жители. Последних оставили в РОВД, СИЗО минимум на сутки, женщин отпустили в 4 часа утра.

«Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному», — прокомментировали в МВД гибель инспектора ДПС лейтенанта милиции Евгения Потаповича.

 
Теги: Могилев
 
 
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  20 мая СК выступил с официальным заявлением по делу об убийстве инспектора ГАИ в Могилеве. Напомним, 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича неизвестные...
 
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