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Основная версия — суицид. СК сделало заявление по делу об убийстве инспектора ГАИ в Могилеве
20.05.2019 12:56 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
20 мая СК выступил с официальным заявлением по делу об убийстве инспектора
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
По словам представителей
Основная версия произошедшего — суицид.
Следствием установлено, что около 11 утра 16 мая лейтенант Потапович покупал в магазине дрова, лопату и жидкость для розжига. Это же было найдено около тела. На месте происшествия был обнаружен так же табельный пистолет милиционера.
Его руки действительно были закованы в наручники, однако следствие пришло к выводу, что он мог сделать это сам, так же положение рук позволяло самостоятельно произвести выстрел в голову.
Никаких следов борьбы или насилия, кроме огнестрельного ранения, на теле Потаповича не обнаружено.
Что произошло
Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции,
Фото: МВД
Однако через несколько часов тело лейтенанта нашли в паре километров от Могилева в лесу с огнестрельным ранением в голову. Машину, на которой его увезли, и убийц молодого человека все еще разыскивают. И
Вчера Следственный комитет
По первоначальной версии, сотрудника в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. Потому в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, —
«Сотрудники органов внутренних дел сделают все, чтобы те, кто совершил это подлое преступление, предстали перед судом. Наказание должно быть адекватно содеянному», —
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20 мая СК выступил с официальным заявлением по делу об убийстве инспектора ГАИ в Могилеве. Напомним, 22-летнего лейтенанта милиции Евгения Потаповича неизвестные...
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