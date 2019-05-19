Источник материала: Виртуальный Брест

Московский РОВД г. Бреста с целью установления обстоятельств произошедшей драки, устанавливаются личности мужчины и женщины, находившихся в караоке-баре «Пиано», по адресу: г.Брест, бульвар Шевченко, д. 4, в период времени с 23.20 часов 09.05.2019 по 00.30 часов 10.05.2019.



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Граждан которые узнали себя на данном фото, либо же граждане располагающей информации о данных лицах просим сообщить об этом в ОВД по телефонам: 80291697810, либо же по телефону 102.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66337.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66337.php

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Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66337.php

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