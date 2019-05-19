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Устанавливаются личности мужчины и женщины, находившихся в караоке-баре «Пиано»
20.05.2019 14:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Московский РОВД г. Бреста с целью установления обстоятельств произошедшей драки, устанавливаются личности мужчины и женщины, находившихся в караоке-баре «Пиано», по адресу: г.Брест, бульвар Шевченко, д. 4, в период времени с 23.20 часов 09.05.2019 по 00.30 часов 10.05.2019.
Граждан которые узнали себя на данном фото, либо же граждане располагающей информации о данных лицах просим сообщить об этом в ОВД по телефонам: 80291697810, либо же по телефону 102.
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