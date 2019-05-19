В Пинске на улице Костюшко горел легковой автомобиль

Источник материала: Полесская правда



Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщил cтарший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский:

— 15 мая около пяти часов вечера в Центр оперативного управления ГРОЧС поступило сообщение о том, что на стоянке у одного из домов по улице Костюшко в Пинске из салона легкового автомобиля идет дым. Прибывшие на место происшествия пожарные за считанные минуты ликвидировали возгорание автомобиля. Огонь все же успел повредить приборную панель и обшивку потолка в салоне, а также лобовое стекло автомобиля «Фольксваген Джетта», 1987 года выпуска.

Основной версией причины пожара автомобиля, принадлежащего 52-летнему пинчанину, спасатели называют короткое замыкание электропроводки.









Олег Червяковский добавил, что за прошедшую неделю в Пинском районе пожаров не зарегистрировано. Всего же с начала года в Беларуси произошло 2 642 пожара, в огне погибло 252 человека, 198 человек травмировано, огнем уничтожено 721 строение и 2 040 повреждено. На пожарах спасен 281 человек. В Брестской области произошло 398 пожаров, в огне погибло 32 человека.