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В Пинске на улице Костюшко горел легковой автомобиль
20.05.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
— 15 мая около пяти часов вечера в Центр оперативного управления ГРОЧС поступило сообщение о том, что на стоянке у одного из домов по улице Костюшко в Пинске из салона легкового автомобиля идет дым. Прибывшие на место происшествия пожарные за считанные минуты ликвидировали возгорание автомобиля. Огонь все же успел повредить приборную панель и обшивку потолка в салоне, а также лобовое стекло автомобиля «Фольксваген Джетта», 1987 года выпуска.
Основной версией причины пожара автомобиля, принадлежащего 52-летнему пинчанину, спасатели называют короткое замыкание электропроводки.
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