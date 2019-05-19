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В Пинске во время рыбалки утонул мужчина
20.05.2019 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
18 мая в 22.15 из оперативно-дежурного центра Пинского горрайотдела по ЧС поступило сообщение спасателям ОСВОД о пропавшем на водоеме человеке.
На место происшествия выехала водолазно-спасательная группа ОСВОД. В темное время суток поиски мужчины не увенчались успехом. На следующий день тело утонувшего было обнаружено на поверхности воды у берега в 80 метрах у предполагаемого места «захода» в водоем.
По предварительной информации, причиной утопления послужило беспечное поведение на воде. Компания употребляла алкоголь. Со слов участников трагической рыбалки, утонувший мужчина отправился ловить раков и пропал из поля зрения компаньонов.
У 30-летнего пинчанина осталась семья, в том числе ребенок-грудничок.
По информации
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