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В Пинске во время рыбалки утонул мужчина

20.05.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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18 мая в 22.15 из оперативно-дежурного центра Пинского горрайотдела по ЧС поступило сообщение спасателям ОСВОД о пропавшем на водоеме человеке.

В Пинске во время рыбалки утонул мужчина
В районе очистных сооружений на реке Припять рыбачила компания из тех человек. В какой-то момент они не досчитались одного из рыбаков.

На место происшествия выехала водолазно-спасательная группа ОСВОД. В темное время суток поиски мужчины не увенчались успехом. На следующий день тело утонувшего было обнаружено на поверхности воды у берега в 80 метрах у предполагаемого места «захода» в водоем.

По предварительной информации, причиной утопления послужило беспечное поведение на воде. Компания употребляла алкоголь. Со слов участников трагической рыбалки, утонувший мужчина отправился ловить раков и пропал из поля зрения компаньонов.

У 30-летнего пинчанина осталась семья, в том числе ребенок-грудничок.

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

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