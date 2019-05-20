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В Лунинце местный житель расстрелял из пневматики «Ауди» пинчанина

21.05.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Лунинецкий РОВД обратился 26-летний житель Пинска, приехавший в Лунинец в поисках работы, с заявлением о том, что лобовое стекло, капот и крыло его автомобиля «Ауди» повредил неизвестный. С похожим заявлением в милицию обратился и местный житель, который сообщил, что в его автомобиле «Киа» повреждено стекло двери.

В Лунинце местный житель расстрелял из пневматики «Ауди» пинчанина
Сотрудниками уголовного розыска Лунинецкого РОВД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что противоправные действия совершил 22-летний местный житель.


В Лунинце местный житель расстрелял из пневматики «Ауди» пинчанина
Выяснилось, что молодой человек в тот день находился в гостях в квартире дома, рядом с которым и были припаркованы автомобили. После совместного распития алкогольных напитков с друзьями злоумышленник вышел на балкон и открыл стрельбу из пневматического пистолета в стены соседнего дома и в припаркованные на стоянке автомобили.

Ущерб, причиненный автомобилям, оценен на общую сумму 740 белорусских рублей.

Следователям правонарушитель рассказал, что пистолет купил еще в 2016 году через интернет, а в гости пришел с ним, так как хотел похвастаться покупкой перед товарищами. В настоящий момент лунинчанин задержан и признан подозреваемым по уголовному делу по ч.1 ст.339 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хулиганство). Санкции статьи предусматривают наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

По информации ГИОС УВД Брестского облисполкома.

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