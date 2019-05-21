Избил до смерти, расчленил, сжег. Задержан подозреваемый в убийстве 15-летней давности в Бобруйске

Источник материала: Tut.by

Задержан предполагаемый убийца 51-летнего бобруйчанина, сообщили в Следственном комитете. 15 лет назад мужчину объявили пропавшим без вести. А в начале мая 2019 года задержали сына бывшей сожительницы пропавшего, и он во всем признался.

В 2006 году возбудили уголовное дело за убийство, так как характер исчезновения бобруйчанина признали криминальным. Во время предварительного расследования установлено, что вскоре после безвестного исчезновения мужчины 24-летний сын его сожительницы выехал в одну из стран Европы на постоянное место жительства, а затем, до настоящего времени, проживал в России.

В начале мая 2019 года сына сожительницы задержали, когда он приехал в Беларусь. На допросе тот рассказал, что в январе 2004 года между ним и сожителем матери произошел конфликт. Во время него молодой человек избил потерпевшего до смерти, потом расчленил его тело, вывез в лес, сжег, а останки закопал.

Задержанный показал место, где захоронил останки, и следователи там их и обнаружили.

Подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.



Фото: sk.gov.by