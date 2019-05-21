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В Рогачеве рука девочки застряла в аппарате с прыгунами, вытаскивали спасатели

22.05.2019 13:41 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачеве рука 9-летней девочки застряла в аппарате с игрушками. Доставали спасатели.


Инцидент произошел вечером 21 мая. Девочка потянулась за прыгуном в аппарате — и у нее оказалась зажата кисть левой руки.

Спасатели разобрали аппарат и освободили школьницу. Рука девочки в порядке.

 
 
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