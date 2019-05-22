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В Мозыре из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок
Источник материала: Tut.by
На Гомельщине из окна выпал еще один ребенок. Несчастный случай произошел вчера, 22 мая, около десяти часов вечера в поселке Криничный,
По предварительной информации, мальчик выпал из окна третьего этажа. Известно, что в момент происшествия дома была вся семья. Под окнами дома, где живет ребенок, высажены декоративные кустарники — это, возможно, смягчило удар от падения с третьего этажа.
Сейчас пострадавший в реанимации Мозырской городской больницы. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.
— Пострадавшему ребенку два с половиной года, он воспитывается в многодетной благополучной семье, — рассказала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мозырского райисполкома Ольга Реутская. — Отец работает на сельхозпредприятии, мать — в декретном отпуске. Родители характеризуются положительно. Кроме этого малыша, воспитывают еще двух детей — дошкольного и школьного возраста.
Напомним, 13 мая из окна седьмого этажа
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На Гомельщине из окна выпал еще один ребенок. Несчастный случай произошел вчера, 22 мая, около десяти часов вечера в поселке Криничный.
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