В Мозыре из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок

Источник материала: Tut.by

На Гомельщине из окна выпал еще один ребенок. Несчастный случай произошел вчера, 22 мая, около десяти часов вечера в поселке Криничный, сообщает «Гомельская правда».

По предварительной информации, мальчик выпал из окна третьего этажа. Известно, что в момент происшествия дома была вся семья. Под окнами дома, где живет ребенок, высажены декоративные кустарники — это, возможно, смягчило удар от падения с третьего этажа.

Сейчас пострадавший в реанимации Мозырской городской больницы. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.

— Пострадавшему ребенку два с половиной года, он воспитывается в многодетной благополучной семье, — рассказала заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мозырского райисполкома Ольга Реутская. — Отец работает на сельхозпредприятии, мать — в декретном отпуске. Родители характеризуются положительно. Кроме этого малыша, воспитывают еще двух детей — дошкольного и школьного возраста.

Напомним, 13 мая из окна седьмого этажа выпал трехлетний мальчик. Ребенок погиб. А днем ранее в Бобруйске из окна выпал годовалый малыш — к счастью, он остался жив.