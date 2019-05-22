В Орше мужчина хотел покончить собой, положив голову под колеса поезда, - но его вовремя заметили

Источник материала: Tut.by

На железнодорожном вокзале в Орше мужчина пытался покончить с собой, положив голову под колеса поезда, сообщает милиция региона. Но его вовремя заметили.

Мужчина положил голову на рельсы под колеса поезда Москва — Минск в тот момент, когда состав стоял на станции. Это заметил осмотрщик-ремонтник вагонного депо. Он сразу же сообщил об инциденте милиции. Пока поезд тронулся, они успели убрать самоубийцу с рельс.

Оказывается, свести счеты с жизнью хотел житель России — говорит, вынудили личные обстоятельства.

Рабочий депо, который помог предотвратить трагедию, получил благодарность от оршанской милиции.