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В Орше мужчина хотел покончить собой, положив голову под колеса поезда, - но его вовремя заметили

23.05.2019 15:20 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На железнодорожном вокзале в Орше мужчина пытался покончить с собой, положив голову под колеса поезда, сообщает милиция региона. Но его вовремя заметили.

Мужчина положил голову на рельсы под колеса поезда Москва — Минск в тот момент, когда состав стоял на станции. Это заметил осмотрщик-ремонтник вагонного депо. Он сразу же сообщил об инциденте милиции. Пока поезд тронулся, они успели убрать самоубийцу с рельс.

Оказывается, свести счеты с жизнью хотел житель России — говорит, вынудили личные обстоятельства.

Рабочий депо, который помог предотвратить трагедию, получил благодарность от оршанской милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Свести счеты с жизнью хотел житель России. Он пояснил, что на такой шаг его вынудили личные обстоятельства.
 
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