|
В Орше мужчина хотел покончить собой, положив голову под колеса поезда, - но его вовремя заметили
Источник материала: Tut.by
На железнодорожном вокзале в Орше мужчина пытался покончить с собой, положив голову под колеса поезда,
Мужчина положил голову на рельсы под колеса поезда Москва — Минск в тот момент, когда состав стоял на станции. Это заметил осмотрщик-ремонтник вагонного депо. Он сразу же сообщил об инциденте милиции. Пока поезд тронулся, они успели убрать самоубийцу с рельс.
Оказывается, свести счеты с жизнью хотел житель России — говорит, вынудили личные обстоятельства.
Рабочий депо, который помог предотвратить трагедию, получил благодарность от оршанской милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свести счеты с жизнью хотел житель России. Он пояснил, что на такой шаг его вынудили личные обстоятельства.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)