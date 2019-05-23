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В центре Лиона на пешеходной улице прогремел взрыв. Бомба была в посылке
Источник материала: Tut.by
Во французском Лионе на пешеходной улице произошел взрыв. Пострадало 13 человек, в том числе 1 ребенок. Об этом сообщил телеканал
По данным телеканала, их жизням ничто не угрожает.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
«В связи с взрывом в Лионе я только что разослал инструкции всем префектам, чтобы обеспечить безопасность в местах большого скопления людей, в районе проведения спортивных, культурных и религиозных мероприятий, — написал он в пятницу в
Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры подключилось к расследованию инцидента.
Радиостанция BFM со ссылкой на источники сообщила, что взрывное устройство было в посылке. Эту информацию агентству AFP подтвердил представитель прокуратуры.
По словам собеседника агентства в полиции, посылка содержала винты, гвозди и болты и была размещена перед пекарней на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала недалеко от площади Белькур. Об этом также
У полиции уже есть подозреваемый. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина оставил сумку возле булочной на пешеходной улице. Он подъехал туда на велосипеде около 17.30 по местному времени (18.30 по минскому).
Отмечается, что его лицо на видеозаписи скрыто за капюшоном и темными очками. Тем не менее правоохранители уже установили его личность.
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Радиостанция BFM со ссылкой на источники сообщила, что взрывное устройство было в посылке. Эту информацию агентству AFP подтвердил представитель прокуратуры.
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