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В Крупском районе егерю выстрелили в голову: мужчина в тяжелом состоянии

27.05.2019 10:47 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на егеря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: пресс-служба СК

26 мая инспектор Борисовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и егерь Крупского подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов в лесу вблизи деревни Великие Жаберичи Крупского района встретили мужчину с охотничьим ружьем в руках.

«На просьбу предъявить документы на оружие мужчина произвел один выстрел из охотничьего ружья в голову егеря и скрылся в неизвестном направлении. О произошедшем незамедлительно было сообщено в экстренные службы. Егерь госпитализирован в тяжелом состоянии», — сообщили в СК.

Назначены экспертизы, проводятся следственные действия.

О задержании подозреваемого СК не сообщает, но об этом рассказали в милиции агентству Sputnik. Собеседник агентства сообщил, что подозреваемый задержан, а егерь с огнестрельным ранением доставлен в медицинский военный госпиталь.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (ч. 1 ст. 14 п. 10 ч. 2 ст. 139 УК). За это преступление грозит наказание вплоть до смертной казни.

 
 
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«На просьбу предъявить документы на оружие мужчина произвел один выстрел из охотничьего ружья в голову егеря и скрылся в неизвестном направлении», - сообщили в СК.
 
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