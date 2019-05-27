|
В Крупском районе егерю выстрелили в голову: мужчина в тяжелом состоянии
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на егеря. Об этом
26 мая инспектор Борисовской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира и егерь Крупского подразделения Белорусского общества охотников и рыболовов в лесу вблизи деревни Великие Жаберичи Крупского района встретили мужчину с охотничьим ружьем в руках.
«На просьбу предъявить документы на оружие мужчина произвел один выстрел из охотничьего ружья в голову егеря и скрылся в неизвестном направлении. О произошедшем незамедлительно было сообщено в экстренные службы. Егерь госпитализирован в тяжелом состоянии», — сообщили в СК.
Назначены экспертизы, проводятся следственные действия.
О задержании подозреваемого СК не сообщает, но об этом рассказали в милиции агентству
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (ч. 1 ст. 14 п. 10 ч. 2 ст. 139 УК). За это преступление грозит наказание вплоть до смертной казни.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«На просьбу предъявить документы на оружие мужчина произвел один выстрел из охотничьего ружья в голову егеря и скрылся в неизвестном направлении», - сообщили в СК.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)