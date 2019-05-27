﻿ В Бресте у 44-летнего рыбака случился приступ эпилепсии: он упал в воду и утонул. 21.by
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В Бресте у 44-летнего рыбака случился приступ эпилепсии: он упал в воду и утонул

27.05.2019 11:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 26 мая в обводном канале реки Мухавец, вблизи Брестской крепости, обнаружили тело мужчины, сообщили TUT.BY в МЧС.


Фото: Брестский городской отдел по ЧС

По предварительной информации, во время рыбалки у 44-летнего мужчины случился приступ эпилепсии. Он упал в воду и не смог самостоятельно выбраться на берег. Прибывшие на место медики пытались реанимировать мужчину, но спасти его не удалось. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, проводится проверка.

Днем ранее несчастный случай произошел в Лунинецком районе. Во время купания в реке Цна утонул 23-летний парень. Его тело водолазы обнаружили 26 мая на глубине 6 метров, сообщили TUT.BY в Брестской областной организации ОСВОД.

 
 
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Трагедия произошла в обводном канале возле Брестской креппости.
 
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