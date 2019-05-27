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В Германии российский парусник «Мир» протаранил Mercedes и палатки на берегу
Источник материала: Tut.by
В немецком городе Бремерхафен очевидец снял на видео очень необычную аварию: российский парусный корабль «Мир» протаранил стоящий в порту Mercedes, а потом задел палатки, которые находились там же. На видео все выглядит так, будто человек, управлявший кораблем, не учел его габариты. Теперь инцидент расследует полиция. К счастью, никто не пострадал.
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Предварительно ущерб оценили в 50 тысяч евро.
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