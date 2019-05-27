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Под Вороново спасатели ликвидировали пожар в бане
27.05.2019 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Инцидент произошел 25 мая около 22.30 в Вороновском районе.
Сообщение о пожаре в здании общественной бани в городском поселке Радунь поступило от местного жителя
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС обнаружено
– Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на соседние помещения, – сообщили в областном управлении МЧС. – На момент возникновения пожара в бане никого не было. Согласно режиму работы, заведение закрылось в 21.00.
В результате пожара повреждены помещения моечной и парильной, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи).
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Инцидент произошел 25 мая около 22.30 в Вороновском районе. Сообщение о пожаре в здании общественной бани в городском поселке Радунь поступило от местного жителя По...
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