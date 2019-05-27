Под Вороново спасатели ликвидировали пожар в бане

Источник материала: Вороновская газета





Инцидент произошел 25 мая около 22.30 в Вороновском районе.

Сообщение о пожаре в здании общественной бани в городском поселке Радунь поступило от местного жителя

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС обнаружено сильное задымление внутри строения .







– Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, не дав огню распространиться на соседние помещения, – сообщили в областном управлении МЧС. – На момент возникновения пожара в бане никого не было. Согласно режиму работы, заведение закрылось в 21.00.







В результате пожара повреждены помещения моечной и парильной, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи).

Служба информации «ГП»

Фото: grodno.mchs.gov.by