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В Бресте рыбаку стало плохо, он упал с берега в пролив реки Мухавец и утонул
27.05.2019 12:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
26.05.2019 года в 20-05 от очевидца поступило сообщение об утонувшем рыбаке в реке Мухавец по адресу ул.Героев обороны Брестской крепости, на территории ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
По прибытию к месту вызова отделением Брестского ГОЧС установлено, что на поверхности воды никого не обнаружено. Со слов очевидцев, человеку (рыбаку) стало плохо, и он упал с берега в пролив реки Мухавец (ширина 15 метров).
В 20-27 водолазами ПАСО Брестского УМЧС со дна (3-4 метра) на расстоянии 8 метров от берега в бессознательном состоянии, обнаружен, извлечен и передан бригаде СМП гр-н 1975 года рождения, инвалид 2-й группы (эпилепсия).
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26.05.2019 года в 20-05 от очевидца поступило сообщение об утонувшем рыбаке в реке Мухавец по адресу ул.Героев обороны Брестской крепости, на территории ГУ...
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