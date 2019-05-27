Три ребенка утонули в Климовичском районе

Источник материала: Tut.by

В Климовичском районе 26 мая утонули трое детей. В водохранилище у деревни Соболевка погибли двое братьев, на меловом карьере — девочка, сообщает Следственный комитет. Полагают, что дети поскользнулись и упали в воду.



Фото: ТРК «Могилев»

Тело 6-летнего мальчика обнаружили в водохранилище вблизи деревни Соболевка. Было установлено, что ребенок был в это время с 11-летним братом. Тело второго ребенка подняли со дна сотрудники ОСВОД. Полагают, что один из мальчиков поскользнулся на плите и упал в воду, другой его спасал. Велосипед мальчиков обнаружен на берегу.

В этот же день на берегу технического карьера обнаружили тело 13-летней девочки. Она гуляла тут с двумя знакомыми — 11 и 12 лет. Девочка поскользнулась и упала в воду, потянув за собой 11-летнего мальчика. Оставшемуся на берегу 12-летнему мальчику удалось вытащить из воды друга. Девочку им спасти не удалось.