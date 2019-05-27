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В Ельске на ходу загорелся тепловоз с 60 грузовыми вагонами
Источник материала: Tut.by
В Ельске на ходу загорелся тепловоз с шестьюдесятью вагонами. Инцидент произошел 26 мая в пять утра на улице Гагарина,
Спасатели потушили огонь.
В результате пожара огнем повреждена генераторная установка второй секции тепловоза. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Известно также, что тепловоз и вагоны не белорусские, принадлежат украинской компании.
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Инцидент произошел 26 мая в пять утра на улице Гагарина.
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