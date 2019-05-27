В Ельске на ходу загорелся тепловоз с 60 грузовыми вагонами

Источник материала: Tut.by

В Ельске на ходу загорелся тепловоз с шестьюдесятью вагонами. Инцидент произошел 26 мая в пять утра на улице Гагарина, сообщили в МЧС.





Спасатели потушили огонь.

В результате пожара огнем повреждена генераторная установка второй секции тепловоза. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.





Известно также, что тепловоз и вагоны не белорусские, принадлежат украинской компании.