ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Госавтоинспекторы задержали пьяного водителя маршрутного такси по дороге из Минска в Пинск

27.05.2019 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

26 мая около полудня в оперативно-дежурную службу ГАИ поступило сообщение, что из Минска выехала маршрутка, водитель которой, предположительно, находится в состоянии опьянения.

Госавтоинспекторы задержали пьяного водителя маршрутного такси по дороге из Минска в Пинск
Примерно через полчаса на 151-м километре автодороги М1/Е30 Брест – Минск – граница РФ сотрудниками ОГАИ Ивацевичского РОВД был остановлен автомобиль «Фольксваген Крафтер» (маршрутное такси сообщением «Минск – Пинск»), под управлением 46-летнего жителя Пинского района.

По информации ОАиП ГАИ УВД, остановив транспортное средство, госавтоинспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Его результаты показали наличие алкоголя – 1,6 промилле.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь. В маршрутном такси на момент остановки находилось два пассажира.

Уважаемые участники дорожного движения, если вы видите, что за руль транспортного средства садится нетрезвый водитель, не оставайтесь равнодушными, сообщайте о данных фактах по телефону 102.

Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь!

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Встреча информационно-пропагандистской группы райисполкома с жителями Логишина прошла в режиме прямого общения
Автовокзал Бреста переезжает на новое место »
Новости дня
Новости ЧП
 
В Ельске на ходу загорелся тепловоз с 60 грузовыми вагонами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика