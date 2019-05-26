Госавтоинспекторы задержали пьяного водителя маршрутного такси по дороге из Минска в Пинск

Источник материала: Полесская правда

26 мая около полудня в оперативно-дежурную службу ГАИ поступило сообщение, что из Минска выехала маршрутка, водитель которой, предположительно, находится в состоянии опьянения.



Примерно через полчаса на 151-м километре автодороги М1/Е30 Брест – Минск – граница РФ сотрудниками ОГАИ Ивацевичского РОВД был остановлен автомобиль «Фольксваген Крафтер» (маршрутное такси сообщением «Минск – Пинск»), под управлением 46-летнего жителя Пинского района.

По информации ОАиП ГАИ УВД, остановив транспортное средство, госавтоинспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Его результаты показали наличие алкоголя – 1,6 промилле.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст.18.16 КоАП Республики Беларусь. В маршрутном такси на момент остановки находилось два пассажира.

Уважаемые участники дорожного движения, если вы видите, что за руль транспортного средства садится нетрезвый водитель, не оставайтесь равнодушными, сообщайте о данных фактах по телефону 102.

Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь!