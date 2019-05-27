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В Гомеле пациент тубдиспансера хотел сбежать через окно по канату из простыней - но сорвался и погиб
Источник материала: Tut.by
Следователи в Гомеле выясняют обстоятельства гибели местного жителя, который 26 мая сорвался с высоты в местной больнице. Об этом сообщила официальный представитель областного управления СК Мария Кривоногова.
Вечером 26 мая у стен Гомельской областной туберкулезной клинической больницы на улице Добрушской был найден 62-летний местный житель. Он был пациентом клиники.
«При помощи связанных простыней мужчина пытался покинуть учреждение из окна четвертого этажа, но сорвался и погиб на месте», — уточнила официальный представитель Гомельского областного УСК Мария Кривоногова.
Проводится проверка. Следователи выясняют мотив мужчины.
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В Гомеле пациент тубдиспансера хотел сбежать через окно по канату из простыней - но сорвался и погиб
Следователи сейчас выясняют, что подтолкнуло к такому поступку 62-летнего мужчину.
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