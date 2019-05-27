В Гомеле пациент тубдиспансера хотел сбежать через окно по канату из простыней - но сорвался и погиб

Источник материала: Tut.by

Следователи в Гомеле выясняют обстоятельства гибели местного жителя, который 26 мая сорвался с высоты в местной больнице. Об этом сообщила официальный представитель областного управления СК Мария Кривоногова.

Вечером 26 мая у стен Гомельской областной туберкулезной клинической больницы на улице Добрушской был найден 62-летний местный житель. Он был пациентом клиники.

«При помощи связанных простыней мужчина пытался покинуть учреждение из окна четвертого этажа, но сорвался и погиб на месте», — уточнила официальный представитель Гомельского областного УСК Мария Кривоногова.

Проводится проверка. Следователи выясняют мотив мужчины.