﻿ В Гомеле пациент тубдиспансера хотел сбежать через окно по канату из простыней - но сорвался и погиб. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле пациент тубдиспансера хотел сбежать через окно по канату из простыней - но сорвался и погиб

27.05.2019 17:39 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Следователи в Гомеле выясняют обстоятельства гибели местного жителя, который 26 мая сорвался с высоты в местной больнице. Об этом сообщила официальный представитель областного управления СК Мария Кривоногова.

Вечером 26 мая у стен Гомельской областной туберкулезной клинической больницы на улице Добрушской был найден 62-летний местный житель. Он был пациентом клиники.

«При помощи связанных простыней мужчина пытался покинуть учреждение из окна четвертого этажа, но сорвался и погиб на месте», — уточнила официальный представитель Гомельского областного УСК Мария Кривоногова.

Проводится проверка. Следователи выясняют мотив мужчины.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 106
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи сейчас выясняют, что подтолкнуло к такому поступку 62-летнего мужчину.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Школьник из Минской области шантажировал девушку интимными фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика